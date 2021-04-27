Москва, , 15:34 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина возвращать 50% стоимости детских путевок в летние лагеря, безусловно, крайне полезная и своевременная инициатива, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Большинство отечественных домохозяйств, где воспитываются маленькие дети, и без того живут весьма скромно и, конечно, будут рады вернуть хотя бы часть средств, затраченных на покупку путевок.

С другой стороны, тот факт, что родители стали в массовом порядке отзывать бронь на такие путевки, чтобы купить их снова, но уже с кэшбэком, столь же очевиден — ведь речь-то как раз не о самых зажиточных гражданах страны. И никому не хочется терять этот самый кэшбэк.

Так что прекращение бронирования путевок и отзыв уже сделанной «брони» в какой-то мере было предсказуемо. Ведь условия предоставления возврата половины стоимости путевок не содержало в себе ограничений в части «перебронирования». Только сроки, с которых начинает работать программа кэшбэка.

И осуждать родителей, которые пытаются сейчас сэкономить на путевках, конечно, нельзя. Проблемным остается только один вопрос: всем ли удастся, сняв сейчас уже заказанную «бронь» или перенеся срок покупки путевок на более поздние сроки (после 20 мая, когда начнет действовать программа возврата половины затраченных на покупку путевки средств), потом их снова приобрести?

Ведь к тем родителям, кто и так уже собирался отправить детей в лагеря на летний отдых, наверняка добавятся и новые, которых привлекут столь выгодные условия», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продажи путёвок в российские детские лагеря остановились после того, как президент Владимир Путин анонсировал программу кешбэка за детский отдых.

Читайте также: Обещание кешбэка остановило бронирование путёвок в детские лагеря