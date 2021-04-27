Махачкала, , 15:33 — REGNUM В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие в Левашинском районе. Сорвался в пропасть с высоты 60 метров автомобиль, водитель погиб, сообщили в региональном управлении МВД.

Происшествие произошло 26 апреля около 20:10. На окраине села Кутиша 25-летний местный житель, находившийся за рулем «ВАЗ-2106», не справился с управлением. Машина сорвалась в обрыв. При падении мужчина получил множественные телесные повреждения и погиб на месте.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года в Хивском районе Дагестана сорвалась в пропасть с высоты 100−150 метров автомашина «Infiniti», в которой находились три человека, все они погибли.

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