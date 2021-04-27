Баку, , 15:37 — REGNUM В настоящее время Азербайджан работает над созданием инфраструктуры на границе с Арменией, протяженность которой составляет около 500 км. Об этом 27 апреля заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с пограничниками.

«Наши пограничники в настоящее время охраняют азербайджано-армянскую границу на освобожденных территориях. Эта граница также была восстановлена, и вдоль границы ведутся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника», — приводит его слова пресс-служба азербайджанского лидера.

Также Алиев уточнил, что протяженность этой границы около 500 километров и добавил, что она на протяжении 30 последних лет находилась под контролем армянской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян Османской империей является «исторической ошибкой».