Алма-Ата, Казахстан, , 15:32 — REGNUM Кладбище для посетителей в Алма-Ате закроют с 1 по 10 мая 2021 года. Об этом заявил глава санитарно-эпидемиологического контроля города Жандарбек Бекшин на брифинге.

Он отметил, что эта мера направлена на ограничение мест массового скопления людей и борьбу с коронавирусом. Санврач напомнил, что в 2020 году родительский день перенесли.

«В этом году ситуация намного сложнее, чем в 2020 году, мутировавшие штаммы у нас уже циркулируют — британский и южноафриканский», — сказал Бекшин.

В 2021 году родительский день в Казахстане пройдет 11 мая. Санврач Алма-Аты попросил горожан перенести посещение кладбища на более благоприятный период.

Ранее председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что ситуация с распространением коронавирус в республики стабилизировалась. Рост заболеваемости наблюдается с начала марта 2021 года.

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