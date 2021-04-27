Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 27 апреля в ходе двусторонней встречи обсудили вопросы сотрудничества двух регионов.

«Свердловская и Нижегородская области во многом схожи. Наши регионы обладают серьезным экономическим потенциалом. Являются крупными индустриальными, научно-образовательными, деловыми и культурными центрами. Наше партнерство развивается по многим направлениям, прежде всего, в научной и промышленной кооперации, реализации культурных и образовательных проектов, туризме», — сказал Евгений Куйвашев.

Он пригласил губернатора Нижегородской области на Международную выставку ИННОПРОМ, которая пройдёт летом в Екатеринбурге в партнёрстве с Итальянской Республикой. Свердловский губернатор также рассказал Глебу Никитину о потенциале ещё одного крупного конгрессного мероприятия региона — это выставка и форум 100+ TechnoBuild, где ежегодно бывают представлены новейшие достижения в строительстве, технологии и проекты для развития современных городов.

Также Евгений Куйвашев пригласил нижегородскую делегацию на Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» — знаковое международное событие, намеченное на осень 2021 года.

«Свердловская область является для Нижегородской области одним из важнейших регионов-партнеров. В рамках договоренностей, достигнутых на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, мы ведем работу с коллегами в различных направлениях. В частности, обмениваемся опытом по развитию механизмов поддержки инвестиционной деятельности, импортозамещения. Основополагающими направлениями нашего сотрудничества являются металлургия, машиностроение, химическая промышленность, радиоэлектроника. Мы готовы и в дальнейшем активно поддерживать развитие кооперации между предприятиями регионов, осуществлять трансфер технологий, обмениваться опытом по развитию территорий и инвестиционной инфраструктуры. Не повлияла на промышленные связи наших регионов и пандемия. Все основные производственные цепочки сохранились в полном объеме», — сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что особым направлением сотрудничества может стать взаимодействие научно-образовательных центров в реализации совместных проектов, которые позволят совершить качественный рывок в отечественной высокотехнологичной отрасли промышленности и IT-индустрии.

В ходе встречи Глеб Никитин пригласил Евгения Куйвашева и делегацию Свердловской области принять участие в праздничных мероприятиях в честь 800-летия Нижнего Новгорода.