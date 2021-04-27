Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Николай Паскару направил в адрес генеральной прокуратуры и Службы информации и безопасности (СИБ) запрос с просьбой проверить, не несёт ли угрозы безопасности страны то, что работу части помощников президента республики Майи Санду оплачивают из-за рубежа. Об этом Паскару 27 апреля сообщил на брифинге.

Он прокомментировал недавнее заявление главы аппарата президента Андрея Спыну, который признал, что в администрации президента работают внештатные сотрудники, которым платят деньги из Фонда Конрада Аденауэра, близкого к партии «Христианско-демократический союз Германии».

«Известно, что тот, кто платит, тот и даёт указания, поскольку именно его интересы продвигаются, — отметил Паскару, — Чего ждать от нынешнего президента — тотального разрушения Молдовы?»

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента республики Майи Санду и лидера «социалистов» Игоря Додона. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Додон называет это «узурпацией власти».

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