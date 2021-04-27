Киев, 27 апреля 2021, 15:32 — REGNUM В Донбассе в зоне проведения карательной операции автомобиль ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил 27 апреля пресс-центра «Операции объединённых сил» (ООС).
Раненым оказана медицинская помощь. На месте происшествия работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним, ранее пресс-секретарь делегации ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мария Ковшарь рассказала о том, что представители Украины в ТКГ вместо обсуждения насущных вопросов рассказывают анекдоты.
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