Архангельск, , 15:27 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 68 пациентов, всего с начала пандемии инфекцию перенесли 59 467 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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В то же время за последние сутки в регионе было выявлено 63 новых случая COVID-19. Среди новых заболевших — жители областного центра, Котласа, Северодвинска, Вельского, Красноборского, Устьянского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2373 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрировано 1088 смертей от COVID-19.