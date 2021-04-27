Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Российская рок-группа «кис-кис» опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню «Клетка». Видео попало в тренды видеохостинга 27 апреля.

За сутки ролик посмотрели более 130 тыс. человек. А 22 тыс. из них поставили ему отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что группа «кис-кис» — российская рок-группа, основанная в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Коллектив состоит из четырех участников — барабанщицы Алины Олешевой, вокалистки Софьи Сомусевой, гитариста Юрия Заслонова и бас-гитариста Сергея Иванова.

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