Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Доме офицеров в Екатеринбурге покажут барельеф советского вождя Иосифа Сталина, долгое время считавшийся утраченным. Об этом сообщили в движении «За правду» журналистам.

Как передаёт РИА «Накануне», барельеф представят в музее Дома офицеров. Объект будет размещён в рамках новой экспозиции, посвящённой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее барельеф был установлен на фасаде Дома офицеров. Позже сообщалось, что объект был утерян, однако совсем недавно его удалось найти. В Минобороны считают демонтаж барельефа незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, в хрущёвские времена барельеф скрыли от общественности, а демонтирован он был уже в 1990-е годы.

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