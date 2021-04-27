Москва, , 15:25 — REGNUM Министерство просвещения России заменит в колледжах учебники по истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы. Об этом 27 апреля заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, министерство совместно с депутатами Госдумы подготовило пакет нормативных поправок в федеральный закон «Об образовании», которые позволят усилить контроль качества учебников.

«Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — сказал Кравцов журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля во время выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин посетовал на низкое качество материала в некоторых учебниках по истории. Например, авторы могут опустить ключевые события Великой Отечественной войны, пояснил он.

Учебником по истории, подвергшимся критике со стороны главы государства, оказалась работа Олега Волобуева «История России и мира».

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