Москва, , 15:24 — REGNUM Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в законодательство о ловле китообразных, сообщает 27 апреля официальный сайт правительства России.

Проект нового федерального закона, как пояснили в правительстве, устанавливает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных — китов, дельфинов и морских свиней. Также планируется установить более строгие режимы регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ — «вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».

На уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правительство России планирует проработать вопрос о постоянном запрете на вывоз китообразных за пределы страны.

В правительстве уточнили, что был одобрен проект ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».