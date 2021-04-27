Москва, , 15:24 — REGNUM Курс на снижением роли американской валюты в экономике России, связанный с необходимостью минимизации политических и финансовых рисков, последовательно реализуется нашей страной, в том числе, и в системе международных расчетов. Падение доли доллара в торговле с основными экономическими партнерами, служит тому подтверждением, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Участие российского государства в системе мировой торговли, разумеется, не ограничивается Евразийским континентом. Но именно на этом материке сосредоточенны основные экономические интересы нашей страны: доля внешнеторгового оборота России со странами ЕС и Китаем составляет почти 57% (по итогам 2020 года).

То же обстоятельство, что в рамках экономической зоны, простирающейся от Атлантики до Тихого океана, функционирует самодостаточная международная валюта, создает объективные предпосылки для перевода значительной доли торговых расчетов России со странами Евразии в евро.

Следует отметить, что преимущественное осуществление международных торговых платежей в европейской валюте, вполне укладывается в сложившуюся на Евразийском континенте систему разделения труда и структуру торговли.

Так, для Китая Евросоюз, с недавнего времени, превратился в главного торгового партнера, так же как и Поднебесная для Европы. Это создает для России фундаментальную основу для преимущественного расчета в евро на всей территории материка.

В тоже время, при вполне реальной перспективе, для нашей страны, наращивания доли европейской валюты в системе международных расчетов, у данного процесса есть свои естественные экономические границы. Как для Китая, так и для ЕС, США остается важнейшим торговым партнером.

Причем для Евросоюза, по мере восстановления и развития экономических связей со Штатами, значение торговых контактов с заокеанскими контрагентами будет только возрастать, что предопределяет заинтересованность наших экономических партнеров в Европе (и, разумеется, в КНР), поддержания определенного соотношения в валютной структуре платежей, предполагающую немалую долю американской денежной единицы.

Нельзя не учитывать и того, что доля международных долларовых расчетов нашей страны, хотя и сокращается, но по-прежнему велика, что, само по себе, предопределяет необходимость поддержания минимально необходимого уровня долларовой составляющей в структуре международных платежей.

По мере постпандемического восстановления российской и мировой экономик, наша страна имеет все возможности для формирования оптимальной поливалютной структуры международных расчетов, на основе взаимовыгодного торгового сотрудничества с другими странами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля доллара в экспортных расчётах России в четвёртом квартале 2020 года впервые упала ниже 50%.

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