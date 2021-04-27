Уфа, , 15:27 — REGNUM Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за серийные убийства пенсионеров в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в ночное время суток в мае 2008 года в Янаульском районе фигурант уголовного дела залез в жилой дом пожилых супругов, расположенный в с. Иткинеево и убил их. После этого он украл порядка 30 тысяч рублей и верхнюю одежду потерпевших, затем поджег дом и скрылся.

В суде также было установлено, что зимой 2010 года и осенью 2011 года подсудимый залез в два дома в Янаульском и Краснокамском районах и убил четверых граждан. Там он украл свыше 51 тыс. рублей.

По данным фактам в отношении 52-летнего отбывающего наказание в исправительном учреждении жителя Янаульского района было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, разбоя, умышленного уничтожения имущества.

Отмечается, что в судебном заседании было допрошено свыше 60 свидетелей. Свою вину подсудимый не признал. Ранее он был судим и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

«Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в убийстве женщины.