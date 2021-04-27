Казань, , 15:23 — REGNUM Рекламному рынку еще очень далеко до допандемийных показателей, считает член регионального отделения «Партии Роста» в Татарии Андрей Тесёлкин. Об этом он заявил 27 апреля, комментируя данные аналитиков All-Billboards о том, что пандемия лишила прибыли треть рынка наружной рекламы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Когда обрушился весь рынок, рекламный был в первых рядах, поскольку прежде всего в таких ситуациях предприятия отказываются от статьи расходов на PR. Хотя я считаю, что это неправильно, поскольку самое бурное развитие в трудные времена всегда получали те компании, которые уделяли максимальное внимание рекламе. В целом ситуация на рынке рекламы довольно тяжелая. Я бы обозначил ее как стагнирующую. Легче только «придворным фирмам», которые гарантированно обеспечены заказами и прибылью», — отметил Тесёлкин.

По его мнению, когда-нибудь рекламный рынок приблизится к прежним показателям, но пока в этом бизнесе до сих пор нет никакой стабильности. «Даже несмотря на то, что работы стало побольше, есть проблемы с ее оплатой, да и налоговое бремя никто не отменял. В пандемию мы, конечно, получили помощь в 500 тысяч рублей, но это не совсем то, что мы ожидали. Мы по-прежнему нуждаемся в финансовой помощи. Хотелось бы получить и административную поддержку в виде снижения налоговой нагрузки. Тогда можно будет говорить о развитии нашей отрасли», — добавил он.