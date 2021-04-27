Москва, , 15:20 — REGNUM Для российских школьников в 2021 году введут дополнительные каникулярные дни — с 1 по 10 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Рекомендуем школам не работать [в период с 4 по 7 мая], учреждениям дополнительного образования [также рекомендуется не работать в этот период», — сказал Кравцов.

По его словам, в детских садах в период выходных с 4 по 7 мая будут организованы дежурные группы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года.