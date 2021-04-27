Сеул, , 15:21 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил спортивную модификацию компактного кроссовера Kona с приставкой N. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разработкой новинки занимались инженеры спортивного суббренда N. Стоит отметить, что это первый серийный автомобиль, созданный этим суббрендом.

От исходной модели Hyundai Kona N отличается аэродинамическим кузовным обвесом, раздвоенным спойлером на крыше пятой двери, габаритными воздухозаборниками в переднем бампере и боковыми «юбками». Также спортивная версия модели оснащена 19-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава.

Кроме того, специально для новинки был создан оригинальный цвет кузова — Sonic Blue.

В движение модель приводит двухлитровый четырёхцилиндровый наддувный «движок» производительностью 280 «лошадей» (392 Нм). Для силового агрегата предусмотрен специальный режим N Grin Shift. Он позволяет увеличить максимальную мощность мотора до 290 л. с.

Напомним, в марте 2021 года дилеры компании «Хендэ Мотор СНГ» сумели реализовать в России 15 332 автомобиля марки Hyundai. Из них 54% мартовских продаж пришлись на долю кроссоверов.

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