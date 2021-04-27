Москва, , 15:18 — REGNUM Глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») назвал справедливым наказание депутата Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

«Что ж, вполне справедливо. Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства — недопустимо, подчеркнул парламентарий.

Гончаренко на три месяца лишён права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Верховной рады Гончаренко во время выступления развернул флаг Украины и потребовал, чтобы участники заседания смотрели на него. В результате председатель ПАСЕ Хендрик Дамс был вынужден отключить депутату микрофон, а также предложил ему покинуть зал.

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