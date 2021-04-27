Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM Оставшиеся две дорожные карты по интеграции России и Белоруссии могут быть подписаны в сентябре-октябре. Об этом 27 апреля рассказал журналистам белорусский посол в РФ Владимир Семашко в ходе своего визита в Екатеринбург.

«Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь», — сказал он.

При этом посол Белоруссии отметил, что в настоящее время «настроение и аура» таковы, что компромисс будет найден и эти карты должны быть подписаны.

Также Семашко указал, что подписание оставшихся дорожных карт по интеграции может состояться после форума регионов России и Белоруссии в конце июня и заседания постоянного комитета Союзного государства «где-то в июле-августе».

«Убежден, что в этом году (дорожные карты) будут подписаны. И таким образом, мы, наконец-то, решим главную задачу, мы пойдем создавать единую экономическую платформу», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что серийное производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет начато в Белоруссии с 30 апреля.