Ньон, Швейцария, , 15:16 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может увеличить заявки национальных сборных на чемпионате Европы. Об этом 27 апреля сообщает The Times.

Отмечается, что заявки команд могут быть расширены с 23 до 26 футболистов. Это связано с увеличившейся в связи с пандемией нагрузкой на игроков.

Чемпионат Европы по футбол пройдёт с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург.

Читайте также: Петербург справится с повышенной нагрузкой на Евро-2020 — Беглов