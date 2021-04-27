Калуга, 27 апреля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский провёл для школьников «Урок цифры» на тему цифрового производства, сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru «Урок цифры» для старшеклассников

Школьники узнали о том, что такое «умный склад», промышленный интернет вещей, бизнес-аналитика, ERP-система. Девятиклассники познакомились с устройством современного производства и цифровых решениях. Дмитрий Разумовский отметил, что цифровое производство — это перспективное направление, и посоветовал старшеклассникам при выборе профессии присмотреться к специальностям, которые будут актуальны в данной сфере. В рамках занятия школьникам удалось попробовать себя в роли автоматизаторов процессов на тематических онлайн-тренажерах проекта.

Всероссийская акция «Урок цифры», стартовавшая 12 апреля, реализуется в школах страны в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика». В 2021 году образовательный проект для школьников «Урок цифры» получил Премию RuPoR в номинации Digital образовательный проект с формулировкой от жюри «За эффективные цифровые коммуникации с подрастающим поколением».