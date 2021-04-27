27 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 16:53 — REGNUM Митинг турецкой партии Vatan («Родина») перед посольством США в Анкаре, в ходе которого прозвучало, что необходимо признать Крым российским, чтобы тем самым ответить на признание президентом США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

»Не знаю, что произошло, но мне нравится их предложение! Пора бы уже всем смириться и признать Крым российским! Ну, просто он всё равно будет российским, поэтому нет смысла это отрицать», — указал Аркадий Д.

Многие пользователи считают, что всему миру уже пора смириться с тем, что Крым является частью России и данный факт больше не изменится никогда. Другие, наоборот, считают, что никакое признание жителям Крыма не нужно. Главное, что полуостров и его народ вернулись в состав Российской Федерации, а на мнение других должно быть всё равно.

«Он и без признаний российский. Нам на мнение чужих стран наплевать», — пишет Михаил К.

Митинг партии Vatan Vatanpartisi.org.tr

Некоторые комментаторы считают, что Турция любит вставлять нож в спину тем, кто начинает ей доверять. Поэтому, уверены граждане, не стоит верить в подобные заявления турецких политиков.

«Турция сегодня признает, а завтра от своих слов легко откажется. Не обольщайтесь», — написала Ольга К.

Часть людей уверена, что такое признание, которое вызвано необходимостью насолить Соединённым Штатам, Российской Федерации не нужно. Люди хотели бы, чтобы другие страны искренне приняли тот факт, что Крым — это Россия.

«Это уже будет не то признание. В отместку США. Нам от турок такое признание не нужно. Какое-то оно вонючее», — отметил Сергей Н.

«Сначала Турция заигрывает с Украиной, потом Россия останавливает поток туристов в эту страну, а США признают геноцид армян в Османской империи. Теперь же Турция внезапно решила признать Крым российским. Конечно же, тут нет никакой политической подоплёки», — поделился своим мнением Виктор К.

Ряд пользователей отметили, что партия, члены которой выступили с данным требованием, не представляет собой серьёзной политической силы в Турции, поэтому их мнение можно спокойно проигнорировать руководству нашей страны, потому что его, скорее всего, проигнорируют и власти в Анкаре.

«Никто ничего не признал, ничего не поменялось. А то, что лидер какой-то партии призвал к чему-то там, — это фигня», — считает Галина Е.

Крымские и российские флаги Rk.gov.ru

«Партия, которая не имеет представителей в парламенте, всё равно что если бы партия любителей чешского пива признала Крым российским. Не стоит обращать внимания», — пишет Алексей А.

Напомним, 26 апреля РИА Новости опубликовало материал о том, что члены турецкой партии Vatan («Родина») устроили митинг перед посольством США в Анкаре, в ходе которого прозвучало, что необходимо признать Крым российским, чтобы тем самым ответить на признание президентом США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи.