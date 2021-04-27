Карши, Узбекистан, , 15:14 — REGNUM Жительницы села «Октунли» в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана перекрыли автодорогу Карши — Самарканд, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Женщины заявили, что дети ежедневно подвергаются опасности, так как переходят опасный участок дороги по пути в школу, которая находится в соседнем селе. Поводом для протеста стало ДТП, в результате которого погиб семилетний первоклассник.

В УВД Кашкадарьинской области сообщили, что женщины требовали строительства школы в селе «Октунли». Водитель грузовика, сбивший мальчика, заключен под стражу.

В администрации Кашкадарьинской области пообещали открыть школу к новому учебному году, в сентябре 2021 года. Школа будет рассчитана на 176 мест. В настоящее время проводится конкурс подрядных организаций.