Москва, , 15:15 — REGNUM Российская певица Земфира выпустила клип на песню «пальто». Видеоролик попал в тренды YouTube 27 апреля.

Клип снят в чёрно-белом цвете, режиссёром ролика выступила актриса Рената Литвинова. За сутки видео набрало более 100 тыс. просмотров.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года у Земфиры вышел альбом под названием «бордерлайн». В пластинку вошли 12 композиций, в том числе песня «пальто».

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