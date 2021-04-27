Москва, , 15:12 — REGNUM История взаимоотношений российской компании Газпром с украинской компанией «Нафтогаз Украины» имеет длинную и яркую историю, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«С 2009 года между «Нафтогазом Украины» и Газпромом действовали контракты о поставках газа на Украину и транзита через ее территорию в страны ЕС.

С 1998 года Газпром полностью прекратил прямые поставки голубого топлива на Украину и стал поставлять его лишь в оплату за транзит европейским покупателям.

С ноября 2015 года компания «Нафтогаз Украины» перестала покупать газ у Газпрома и стала приобретать голубое топливо у стран членов ЕС.

По сути это российский газ, поступающий на Украину по реверсивной схеме с наценкой. Таким образом, Украина сегодня имеет государственные доходы только от транзита газа в страны ЕС.

В 2019—2020 гг. Украина ежегодно получала на газовом транзите порядка $3 млрд. В I квартале 2021 года Газпром сократил транзит газа через Украину с 11,1 млрд кубометров газа до 10,4 млрд кубометров.

В будущем ввод газопровода «Северный поток — 2» существенно снизит объем транспортируемого газа через Украину. Упадут и планируемые доходы в казну украинского государства.

Поступления в казну Украина получает и от перепродажи получаемого реверсивного газа внутренним потребителям. Холодная зима 2020 года вызвала рост объемов потребления у европейских потребителей, что и повысило цены на газ в Европе.

В 2020 году поставки Газпромом газа в Европу после падения потребления в первом полугодии шли по нарастающей и составили порядка 170 млрд кубометров.

При этом спотовые цены на него выросли с $100 долларов за 1000 куб метров до $150 за 1000 кубметров в октябре месяце 2020 года.

Рост цен на европейском рынке привел к росту стоимости реверсивного газа, получаемого украинскими потребителями с наценкой от поставщиков газа по реверсу.

Так, цены на газ для промышленных предприятий в 2020 году выросли на 18−20%. Соответственно, отмеченный выше рост цен на газ, спровоцировал и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на Украине. Что наблюдается и сегодня», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2021 года годовой тариф на газ в Украине вырастет на 13,87%, заявили в компании «Нафтогаз Украины».

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