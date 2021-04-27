Кировск, Ленинградская область, , 15:15 — REGNUM В водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области обнаружена хозяйственная сумка с расчлененными останками человеческого тела. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

По предварительной версии, обнаруженные останки могут принадлежать женщине 1965 года рождения. Она без вести пропала в апреле 2017 года. В совершении убийства женщины следователи подозревают молодого мужчину, которому на тот момент было 26 лет.

«В настоящее время он является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением СК России по Ростовской области», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Следственным отделом по городу Кировск следственного управления СУ СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как отмечает агентство «Оперативное прикрытие», подозреваемого зовут Андрей Петров. Его готовят к этапированию в Петербург. Пропавшая — жительница Войбокало Ирина С.