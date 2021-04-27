Москва, , 15:11 — REGNUM Стоимость барреля нефти на уровне $45−50 является долгосрочной ценой баланса на нефтяном рынке, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Мы считаем, что это долгосрочная цена баланса на рынке — $45−50 (за баррель)», — сказал он на «Национальном нефтегазовом форуме — 2021».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 апреля, цены на нефть с открытия торгов прибавляют 0,9%, торгуясь вблизи отметки $65,50 за баррель Brent и ожидая результатов министерской встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится сегодня в 15:00 по мск.

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