Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Улица Книпович в исторической части Невского района Санкт-Петербурга вновь получит своё исконное название — Смоляная улица. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном. Имя революционера-народоволки Лидии Книпович, скончавшейся в 1920 году, улица носила с декабря 1976 года.

Смоляная улица известна с 1871 года, она проходит от проспекта Обуховской Обороны до Глухоозёрского шоссе. Улица входила в состав Стеклянного городка, исторического промышленного района Санкт-Петербурга.

«Решение о возвращении улице исторического наименования принято на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии). Инициатором выступил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий», — пояснили в администрации города.

Гражданам переименование не должно доставить больших неудобств. Документы регистрации по месту жительства и пребывания, документы о правах собственности граждан и организаций, содержащие адреса по улице Книпович, сохраняют юридическую силу.

Партия «Коммунисты России» высказала свое негодование этим переименованием.

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