Москва, , 15:10 — REGNUM «Почта России» выпустила юбилейную марку, посвященную 60-летию Российского фонда мира (РФМ) — старейшей миротворческой организации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Почтовая марка, посвящённая 60-летию Российского фонда мира

Дизайн марки выполнен в цветах российского триколора с традиционным изображением голубя мира на эмблеме РФМ. Ее первоначальный тираж составил 300 тыс. экземпляров. Торжественная церемония гашения марки пройдет 23 июня в Колонном зале Дома Союзов, сообщил глава Российского фонда мира, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

РФМ — одна из старейших общественных организаций России. В разгар холодной войны миллионы сторонников мира подписали знаменитое Стокгольмское воззвание «О запрете применения атомного оружия» и, несмотря на трудное послевоенное время, многие соотечественники начали направлять пожертвования на борьбу за мир. Для контроля над расходованием этих средств по инициативе общественности в 1961 году был создан Советский фонд мира, правопреемником которого и стал Российский фонд мира.

Почтовый конверт, посвящённый 60-летию Российского фонда мира

РФМ ведет миротворческую и гуманитарную деятельность по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, ветеранам войны, детям-сиротам, организует Марши Памяти по местам боевых действий, летние молодежные Лагеря Мира.

Российский фонд мира также активно оказывает содействие гражданам РФ, попавшим в беду за рубежом. В марте 2020 года РФМ направил гуманитарную медицинскую помощь, в том числе аппараты ИВЛ, Ирану, Италии и Сербии.

Отделения РФМ активно действуют в 57-и регионах России.