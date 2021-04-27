Джакарта, , 15:10 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, 11 733 923 жителя Индонезии сделали первую инъекцию вакцины против коронавируса, сообщает Antara.

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Между тем вторую инъекцию вакцины получили 6 822 304 жителя Индонезии.

После прохождения вакцинации жителей Индонезии призвали соблюдать эпидемиологические нормы, надевать маски, мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 651 794 носителя коронавируса.

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