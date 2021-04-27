Тюмень, , 15:09 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 51 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 апреля коронавирусом заразились 34 993 человека. Выздоровел 33 341 человек, скончались 460 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).