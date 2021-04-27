Черкесск, , 15:09 — REGNUM Первая партия второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» доставлена в Карачаево-Черкесию. В республику поступило всего 810 доз препарата против коронавируса.

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Их уже распределили по пунктам вакцинации по всей республике, сообщили 27 апреля в региональном оперативном штабе. Всего стационарных пунктов создано в регионе 13, также работают еще 25 мобильных бригад.

«С начала масштабной прививочной кампании в Карачаево-Черкесию поступило почти 33,4 тыс. доз вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.

Общее число привитых против COVID-19 в Карачаево-Черкесии составляет более 21,5 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 27 апреля 2021, в республике выявлено 20 024 случаев заражения коронавирусом, число выздоровевших составило 19 877 человек, скончались — 73 жителя региона.