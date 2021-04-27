Красногорск, , 15:12 — REGNUM На территории Подмосковья недопустимо строить торговые объекты на месте скверов. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона отметил, что подобные проблемы периодически поднимают местные жители, жалуясь на то, что территорию того или иного периодически пытаются отдать под строительство торговых центров или других объектов, вырубив при этом деревья.

«У нас происходили недоразумения, смысл которых заключался в том, что кто-то хотел выбурить малый или большой сквер, поставить туда палатки или павильоны. Мы этого делать не будем. Сквер может становиться только еще более лучшим сквером, но никак не нарушать целостность. Жители говорят, чтобы избыточной торговли не было, а скверы нужно облагораживать», — заявил глава региона.

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