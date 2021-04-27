Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Взаимные обвинения президентов Турции и США по поводу преступного поведения их государств в давней и не столь давней истории работают на благое дело исторической правды, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 апреля, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщалось ранее, Эрдоган заявил, что, прежде чем говорить о геноциде армян в Османской империи, властям США следует «посмотреть на себя» и вспомнить целый ряд историй — от истребления индейцев до методики ведения войн во Вьетнаме или Ираке.

« Взаимные обвинения президентов Турции и США по поводу преступного поведения их государств в давней и не столь давней истории работают на благое дело — дело исторической правды.

Для граждан России, как и для граждан Советского Союза, а раньше Российской империи в этом вопросе сомнений никогда не было: геноцид армян в Османской империи имел место, причём это не было преступлением одного года — преследования длились десятилетиями. Всё это зафиксировано во множестве исторических свидетельств.