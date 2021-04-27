Кишинёв, , 15:11 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным закон о передаче Службы информации и безопасности (СИБ) страны под контроль парламента. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба КС.

Сообщается, что судьи рассмотрели запрос от депутата парламента от партии «Действие и солидарность» Серджиу Литвиненко и депутата от партии «Платформа Достоинство и Правда» Марии Чобану.

«Служба информации и безопасности остается под контролем президента Республики Молдова», — написал Литвиненко на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что закон о передаче контроля СИБ парламенту был принят в декабре 2020 года. Его поддержало парламентское большинство депутатов, сформированное Партией социалистов и партией «Шор». При обсуждении закона в парламенте дошло до потасовки между народными избранниками.

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