Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:09 — REGNUM В детском саду № 148 Нижнего Тагила (Свердловская область) травмировалась четырёхлетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации надзорного ведомства, девочка ударилась во время прогулки в детском саду. Со слов отца, ребенок получил травму надбровной области.

«Предварительно, ребенок споткнулся о напольные доски и ударилась об угол скамьи», — сообщили в прокуратуре.

Будет выяснено, как в детском саду исполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья. Из медучреждения запросят документы о травме, чтобы определить тяжесть вреда здоровью. Прокуратура также проверит, как в детсаду присматривали за детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в детском саду № 80 Нижневартовска начали проверку после обрушения веранды.

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