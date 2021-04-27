Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Недалеко от завод Hyundai в пригороде Санкт-Петербурга журналисты заметили Hyundai Creta второго поколения. Снимки с автомобилем размещены на сайте «Авто.ру».

Hyundai Creta второго поколения «Авто.ру» «Авто.ру»

На полученных журналистами снимках полностью закамуфлированное авто запечатлено на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. По предварительной информации, автомобиль проходит дорожные испытания.

Тем не менее можно заметить, что Creta нового поколения имеет рельефные сдвоенные выштамповки вдоль борта, которых нет у версий моделей для других стран. Также версия автомобиля для России получит другие задние фонари с более вытянутыми верхними секциями. Что же касается моторной гаммы, то она останется прежней.

Ранее компания Hyundai запатентовала в КНР новый минивэн Custo 2021 модельного года.

Длина автомобиля равна 4950 мм, а ширина — 1850 мм. Расстояние между осями колёс машины составляет 3055 мм.

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