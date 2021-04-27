Нджамена, , 15:02 — REGNUM По меньшей мере двое человек погибли, еще 27 получили ранения 27 апреля в Чаде во время акций протеста против удерживания контроля в стране военными после гибели президента Идриса Деби, сообщает Reuters.

По словам одного из медиков, работающих в столице Нджамены, одной из жертв стал 20-летний мужчина, который был доставлен в отделение неотложной помощи вместе с 27 другими людьми, пострадавшими во время протестов во вторник.

Свидетели также сообщили о смерти другого протестующего в Мунду, втором по величине городе Чада.

Представитель правящего военного совета, взявшего власть после гибели главы государства, заявил, что силы безопасности пытались сдержать протестующих, ограничив при этом материальный ущерб.