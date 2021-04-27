Москва, , 15:02 — REGNUM Оплата труда в выходные и праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, где указано, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Праздничными днями по производственному календарю считаются 1 и 9 мая. 2, 3, 8 и 10 мая считались выходными днями.

За этот период, те, кто получает сдельную заработную плату или по дневным и часовым тарифным ставкам получают заработную плату не менее чем в двойном размере.

И если они в эти дни не работают, то получить вознаграждение могут при условии, что это предусмотрено локальным нормативным актом.

Для тех, кто получает месячный должностной оклад, ничего не меняется. Их месячная заработная плата не может быть сокращена из-за праздничных и выходных дней.

Период с 4 по 7 мая в производственном календаре считались рабочими днями. Возможно, поэтому оплата в эти дни должна быть в обычном размере.

Также по закону, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным днем, то суммы должны быть выплачены перед выходными днями.

Соответственно, все, кто получает заработную плату до 10 мая, должны получить заработную плату до 30 апреля включительно», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруде России разъяснили, что оплата труда с 4 по 7 мая должна производиться в обычном, а не в повышенном размере.

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