Москва, , 15:02 — REGNUM Россия является одной из ведущих технологических государств. В этом уверены больше половины жителей страны. Согласно данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в той или иной мере так считают 55% опрошенных.

Ранее по теме: Россия рискует навсегда отстать в технологиях — эксперты

При этом 41% респондентов с разной степенью не согласны с утверждением о том, что Россию можно причислить к числу ведущих технологических стран мира.

Что касается технологического развития в оборонной сфере, то, по мнению 65% участников опроса, Россия занимает здесь лидирующие позиции. В космических технологиях лидерство РФ признают 42% респондентов, в атомной энергетике — 41%. Замыкают первую пятерку лидеров медицина (25%) и биотехнологии/генная инженерия (13%).

Читайте также: В ООН отметили лидерство России в космосе

При этом, отметили в ВЦИОМ, большинство российских граждан (82%) считают технологическое лидерство важным условием независимости государства. Обратную точку зрения высказали 9% опрошенных.