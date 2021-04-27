Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Мировому сообществу следует усилить целевые экономические и индивидуальные санкции против России из-за «агрессивных действий» Москвы по отношению к Украине. Об этом говорится в резолюции, принятой 27 апреля Сеймом (парламентом) Литвы.

Почти все парламентарии проголосовали за документ, лишь один депутат воздержался. Резолюция носит исключительно рекомендательный характер.

Авторы документа высказались за поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» и более тесное сотрудничество НАТО с Киевом. Украине, как отмечается, нужна дорожная карта членства в НАТО.

В литовском Сейме призвали координировать санкционную политику и вводить ограничения против лиц, «участвующих в коррупционных деяниях в России и на Украине». Также документ содержит призыв к странам ЕС не поддерживать проект «Северный поток — 2», так как он ослабляет евроатлантическое единство.

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