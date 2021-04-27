Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM Серийное производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет начато в Белоруссии с 30 апреля. Об этом 27 апреля рассказал журналистам белорусский посол в России Владимир Семашко в ходе своего визита в Екатеринбург.

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«Насколько я знаю, всем предприятием дано задание создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц. С 30 апреля должны начаться серийные производства», — сказал он.

При этом с начала октября прошлого года в Белоруссии начали вакцинировать «Спутником V» добровольцев, с конца декабря — медицинских работников и с середины марта текущего года — педагогов и соцработников.

Отметим, на сегодняшний день в Белоруссии выявлено за все время пандемии 354 669 носителей коронавируса, 823 из которых — за последние сутки.