Ташкент, , 14:59 — REGNUM Число заместителей министра инновационного развития Узбекистана сократят с пяти до одного человека. Об этом 27 апреля сообщает телеграм-канал со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

В рамках этого документа, заместитель министра инновационного развития Олимжон Тойчиев освобожден от занимаемой должности. Шахлохон Турдикулова освобождена от должности первого заместителя и назначена заместителем министра.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарем и официальным представителем министерства иностранных дел Узбекистана назначен Юсуп Кабулжанов. Он также стал советником министра по вопросам информационной политики.

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