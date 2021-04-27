Йошкар-Ола, , 14:58 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 апреля выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. В течение девяти предыдущих дней подтверждалось также по 16 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 015 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего выздоровели с начала пандемии 12 399 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 15 человек. 228 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне умерли два человека, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось. .

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 388 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 108 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 231 человек, из них у 228 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 30 пациентов, при этом госпитализированы 18 жителей Марий Эл.