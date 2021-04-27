Магас, , 14:55 — REGNUM В Ингушетии привиты от коронавируса 5795 человек из числа людей старшего поколения. Их доля в общем количестве принявших участие в вакцинации составила 23,2%, сообщила 26 апреля министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева в ходе заседания правительства региона.

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Всего в республике к этой дате привиты первым компонентом вакцины «Спутник V» 24 932 человека. Второй компонент получили уже 15 352 жителей региона.

Больше всего привитых среди медицинских работников — 4355 человек, сотрудников правоохранительных органов — 3809 человек и педагогов — 2456 человек.

Всего в Ингушетию поступило 30 262 дозы вакцины против коронавируса. В ближайшее время будут поставлены дополнительно еще около 7000 доз.