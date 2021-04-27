Красногорск, , 14:56 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье будет создано девять новых парков. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Почти половина территории Подмосковья приходится леса и лесопарки, отметил глава региона. При этом отдых в этих зонах востребован среди местных жителей. Однако граждане испытывают дискомфорт от того, что места для прогулок в лесных массивах не облагорожены. Власти Подмосковья с 2021 года решили заняться этой проблемой.

«Мы начинаем масштабную программу «Парки в лесу». В течение пяти лет мы создадим 50 обширных парков. Естественно, с учетом мнения жителей. В городах, муниципалитетах есть лесной фонд. Там люди часто гуляют, но испытывают дискомфорт — нет облагороженных мест. В этом году мы сделаем первые девять парков», — подчеркнул Воробьев.

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