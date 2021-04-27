Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» вместе с наставником Валерием Карпиным стали участниками прививочной кампании от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих 27 апреля.

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"Сегодня главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V», — сказано в сообщении.

В настоящее время в Ростове-на-Дону развёрнуто 60 пунктов вакцинации. С начала года в областной центр поступило 118 115 доз вакцины от коронавируса.