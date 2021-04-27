Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM На участке внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга между развязками с Таллинским шоссе и Западным скоростным диаметром (ЗСД) перекроют две полосы движения. Об этом 27 апреля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Закрытие двух полос с 29 апреля по 10 мая связано с производством дорожных работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке между развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (федеральная трасса А-180 «Нарва») и транспортной развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом.

«На участке 81 79 км всего три полосы движения. Будут закрыты вторая и третья полосы. На участке 79 — 73 км всего четыре полосы движения. Будут закрыты третья и четвёртая полосы. По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — отметил Пузыревский.

Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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