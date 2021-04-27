Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер опубликовал фотографию с дредами в своём Instagram-аккаунте. Пользователи обвинили его в оскорблении темнокожих людей.

https://www.instagram.com/p/COIWzT9nb5Y/

По мнению подписчиков, музыкант не имел права заплетать дреды, так как это является проявлением культурной апроприации (заимствование элементов другой культуры). Но были и те, кто поддержал Бибера в комментариях.

«Джастин. Эти волосы — культурная апроприация. Пожалуйста, перестань», — обращается к музыканту пользователь deluxekendra.

«ПРЕКРАТИ СООТВЕТСТВОВАТЬ МОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Как ты утверждаешь, ты выучил этот урок, но даже после того, как в 2016 году тебя обвинили в ношении дредов, ты снова их делаешь? это такая пощечина», — пишет derimariee.

«Так, когда люди не хотят иметь ничего общего с нашей культурой, мы заявляем о расизме. Но когда люди хотят быть такими, как мы, мы заявляем о присвоении», —прокомментировал dimetrius_williams.

«Все ведут себя так, будто никогда раньше не видели белого человека с дредами. На дворе 2021 год, а мы так паримся из-за причёсок? Расслабьтесь», — предлагает пользователь tapinspiritually.

Ранее Джастина Бибера уже обвиняли в культурной апроприации. В 2016 году он также заплёл дреды, что стало причиной критики со стороны темнокожих фанатов.

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