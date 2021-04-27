Сеул, , 14:55 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 27 апреля телефонные переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений в текущем году по случаю 10-летия со дня установления стратегического партнёрства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, дипломат оценили «Совместный план действий на 2021−2024 гг», в котором изложены цели и пути развития сотрудничества в четырех сферах, таких как окружающая среда, наука, политика и экономика.

Чон Ый Ён также выразил озабоченность по поводу решения Токио о сбросе загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» и призвал датскую сторону к сотрудничеству для решения данного вопроса.

В свою очередь, Йеппе Кофод подчеркнул необходимость прозрачности процесса и важности международных усилий в решении проблемы.